Vederlaget for transaksjonen vil bestå av omtrent 117,3 millioner aksjer i Diamondback og 8 milliarder dollar i kontanter, opplyses det. Diamondback-aksjonærene vil eie omtrent 60,5 prosent av det fusjonerte selskapet, mens Endeavors eiere forventes å eie omtrent 39,5 prosent.

Transaksjonen forventes fullført i fjerde kvartal 2024.

Åpen for salg

Autry Stephens boret sin første brønn i Texas i 1979, noe som etter hvert vokste til Endeavour Energy Resources. I dag produserer selskapet rundt 311.000 fat oljeekvivalenter pr. dag, hovedsakelig i Texas, ifølge Forbes.



Stephens kan nå skilte med å være USAs 45. rikeste person, med en estimert formue på 14,8 milliarder dollar. Ifølge The Wall Street Journal er han kjent for sin sterke arbeidsmoral og sparsommelighet. Blant annet skal han regelmessig reise med kommersielle fly, selv om han uten tvil har nok i banken til å leie, eller kjøpe, et privatfly.

Stephens skal ha vært av og på i spørsmålet om å selge Endeavour i årevis. Shell, ExxonMobil og Pioneer Natural Resources er blant selskapene som skal ha meldt oppkjøpsinteresse over årene.

– Jeg er takknemlig overfor Endeavor-teamet og stolt over det vi har bygget siden 1979. Vi tror Diamondback er den rette partneren for Endeavor, våre ansatte, familier og lokalsamfunn. Sammen vil vi skape verdi for aksjonærene og våre andre interessenter, kommenterer Stephens.

Oppkjøpsbølge i olje

I høst kunngjorde ExxonMobil at de kjøpte Pioneer for nær 60 milliarder dollar, noe som satte i gang en oppkjøpsbølge hos amerikanske oljeselskaper. Bare en uke etter bladde Chevron opp 53 milliarder dollar for Hess.

Så, i desember, kjøpte Warren Buffetts energifavoritt, Occidental Petroleum, den private oljeaktøren CrownRock , for 12 milliarder dollar. Også i Europa har det vært oppkjøpsstemning, med britiske Harbour Energy som kjøpte tyske Wintershall Dea.