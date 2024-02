Equinor og Aker BP la begge frem kvartalstall i forrige uke, og særlig førstnevnte ble hardt straffet og fikk slakt fra analytikerhold i etterkant.

– Når Equinor kutter utbyttet, er det lett for fondsforvaltere i New York å flytte pengene til konkurrentene som øker utbyttet, sa investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet da han gjestet Børsmorgen mandag.

– Tjener masse penger

Hans syn på Equinor og Aker BP som investeringscase er delt.

– De handles billig på multipler og utbytteavkastning, men det koker jo ned til hva man tror om oljeprisen. På dagens nivåer tjener selskapene masse penger, og vil du sitte og håve inn utbytter over lang tid er det gode investeringer, fortsatte Johannesen.

– Håper du at oljeprisen skal opp i 100 dollar, er jeg mer skeptisk. Det flommer over av olje nå, og Saudi-Arabia er eneste land som kutter og venter på å kunne produsere mer. Sannsynligheten for en del nedside i oljeprisen er fortsatt god, og da skal du ikke sitte i oljeaksjer, la han til.