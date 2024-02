DNO-aksjen gjorde et byks på Oslo Børs mandag etter at Iraks oljeminister sa at de har gjort fremskritt samtalene med internasjonale oljeselskaper som opererer i Kurdistan, for å løse opp en konflikt som har stoppet oljeeksporten fra Nord-Irak.

– Gjenopptagelse av eksporten fra Kurdistan-regionen er knyttet til gjenopptagelsen av produksjonen fra feltene i regionen. Samtalene med selskapene som opererer i regionen, er i gang for å nå en løsning i nær fremtid, sier Iraks oljeminister Hayan Abdel-Ghani mandag.



Overskuddet ned 90 prosent

Iraks viseminister for oppstrøm uttalte i november at en gjenopptagelse av eksporten av nordlig råolje er avhengig av å re-forhandle gjeldende produksjonskontrakter for å endre dem til en profittbasert modell, skriver Reuters.

Kurdistan i Nord-Irak er et av kjerneområdene til DNO, men i fjor stengte Tyrkia en oljerørledning som går fra Nord-Irak til Ceyhan, etter at voldgiftsavgjørelse fra Den internasjonale handelskammeret (ICC) avgjorde at KRG-myndighetene ikke kunne eksportere olje fra Middelhavsterminalen uten godkjenning fra Bagdad.

ICC påla i tillegg Tyrkia å betale Irak erstatning for uautoriserte eksport fra 2014 til 2018, noe som bidro til at Tyrkia stoppet eksporten gjennom oljerørene, som tilsvarte rundt 450.000 fat pr. dag.

Dette påvirket sterkt regnskapet til DNO, som ble presentert i forrige uke, hvor det kom frem at selskapet har måttet ty til å selge oljen lokalt, til en langt lavere oljepriser enn det er på det internasjonale markedet, og overskuddet ble slanket med 90 prosent, fra 42,6 millioner dollar til 4,2 millioner dollar etter skatt.

I 2022 sto DNOs produksjon i Nord-Irak for 107.600 fat pr. dag. Men etter problemene med oljerørledningen endte produksjonen for DNO på skarve 34.900 fat pr. dag i fjor.

Maks 4 mill. fat pr. dag

Iraks oljeminister sa også mandag at de fortsatt er forpliktet til Opec. Ifølge Abdel-Ghani har landet forpliktet seg til å ikke produsere mer enn 4 millioner fat pr. dag, etter at Irak kunngjorde i desember at de ville gjennomføre sitt andre frivillige produksjonskutt.

Ifølge Reuters ligger Iraks nåværende eksport av råolje på mellom 3,35 millioner og 3,4 millioner fat pr. dag.