TotalEnergies-sjefen Patrick Pouyanné mener politikere bommer på innsalget av det grønne skiftet hvis de ikke erkjenner at overgangen til fornybar, mindre forurensende energi vil gi høyere kostnader.

– Fundamentalt sett mener vi energiomstillingen vil bety dyrere energi, sier han i intervju med Financial Times, der han også forsvarer konsernets todelte strategi med å investere i fornybar energi, samtidig som det fortsatt forfølger nye olje- og gassprosjekter.

Pouyanné argumenterer for at politikere er naive hvis de tror det er mulig å redusere fossil-produksjonen før tilstrekkelig fornybar energi er tilgjengelig for å erstatte oljen og gassen – gitt en fortsatt vekst i global energietterspørsel.

– Overgangen vil ikke skje like raskt overalt. Vi kan ikke be afrikanske land om ikke utvikle ressursene sine fordi vi har utviklet deres ressurser til vår egen fordel i 20 år, fortsetter han overfor avisen.

Utkonkurrerer «oil majors»

Financial Times understreker at Pouyannés strategi og budskap har vært blant sektorens mest konsistente siden han inntok sjefsstolen i TotalEnergies i 2014. Mens BP og Shell har vegret seg for hvor raskt de skal trekke seg tilbake fra olje og gass, har Pouyanné ifølge avisen vært standhaftig i sitt fossile fokus, samtidig som han har brukt mer enn konkurrentene på fornybare energiprosjekter de senere årene.

Av 16,8 milliarder dollar i investeringer i 2023, gikk rundt 2/3 til olje/gass og 1/3 til lavkarbon-aktiviteter – eller det selskapet kaller integrert kraft.

TotalEnergies har altså delt virksomheten inn i tre – olje, gass og integrert kraft. For aksjonærene har det –ifølge tall fra LSEG (London Stock Exchange Group) – slått ut i 9,1 prosent i årlig snittavkastning siden Pouyanné tok over. Blant øvrige «oil majors» i samme periode har ConocoPhillips vært nærmest med 8,4 prosent. Shell, Chevron, BP og ExxonMobil er ikke i nærheten.

– Jeg trenger ikke Ørsted

Pouyanné forventer at integrert kraft vil være kontantstrømpositivt i 2028, og forhåpentlig generere rundt 4 milliarder dollar med rundt 12 prosent avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital – ifølge selskapet selv tilsvarende hva oljevirksomheten kaster av seg med oljepriser på 60 dollar pr. fat.

Planen for den integrerte kraftdivisjonen er ifølge Financial Times at veksten heller skal skje organisk eller gjennom målrettede avtaler på prosjektnivå enn via oppkjøp. Til tross for kraftig kursfall det siste året, tror TotalEnergies-sjefen at de fleste fornybar-aksjer fortsatt er overprisede.

– Jeg trenger ikke Ørsted. Hva bringer de til bordet? spør Pouyanné avisen.

Et dundrende underskudd

Den danske kjempen, som er verdens største utvikler av offshore-vindkraft, har stupt mer enn 70 prosent på børsen fra toppen i 2021. I forrige uke offentliggjorde selskapet et 2023-underskudd som tilsvarer over 30 milliarder norske kroner.

Samtidig ble utbyttebetalingene satt på pause frem til og med 2025. For å redusere kostnader går selskapet dessuten ut av flere markeder, inkludert Norge, Spania og Portugal.