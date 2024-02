Hexagon Purus omsatte for 365 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, ned fra 372 millioner kroner samme kvartal året før.

Etter at kostnadene var trukket fra satt hydrogen- og batteriselskapet igjen med et driftsresultat på minus 181 millioner kroner. Resultat før skatt endte på minus 187 millioner kroner, ned fra tapet på 133 millioner kroner samme kvartal i 2022.

– 2023 har vært et spennende og begivenhetsrikt år for Hexagon Purus, der vi oppnådde betydelig vekst fra året før og fortsatte å gjøre positiv fremgang med å utvikle og forberede selskapet for fremtiden. Vi har åpnet fem helt nye produksjonsanlegg de siste tolv månedene, og vi jobber med å forberede ytterligere to anlegg som skal åpnes i 2024, sier adm. direktør Morten Holum.

For hele 2023 endte omsetningen på 1,3 milliarder kroner, noe som er 37 prosent mer enn i 2022, da selskapet tjente 964 millioner kroner. Likevel tapte Hexagon Purus 684 millioner kroner i fjor, mot et tap på 432 millioner året før.

Sterkere 2024

Hexagon Purus ble i 2020 skilt ut fra Hexagon Composite og børsnotert som et eget selskap. Selskapet leverer hydrogentanker for transportsektoren, samt batteripakker for hydrogen- og batterielektriske kjøretøy.

Hexagon Purus (Mill. kroner) 4. kv / 23 4. kv / 22 Driftsinntekter 366

372 Driftsresultat −128 −134 Resultat før skatt −187 −133 Resultat etter skatt −184 −131

Om utsiktene, skriver selskapet at hydrogenindustrier møter utfordringer med hensyn til høyere bygge- og driftskostnader og høyere kapitalkostnader som følge av stigende rentenivåer.

«Dette har ført til en høyere kostnad for fornybar hydrogen, noe som har bremset utviklingen av den globale renhydrogenindustrien sammenlignet med tidligere forventninger. Imidlertid er det kunngjort 1.400 hydrogenprosjekter over hele verden, en økning på mer enn 35 prosent sammenlignet med antallet prosjekter kunngjort i mai 2023», står det.

I år venter Hexagon Purus sterkere inntekter og bedre marginer sammenlignet med 2023.