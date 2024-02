HitecVisions oljeselskap Vår Energi fikk et driftsresultat på 399 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor, ifølge ferske tall tirsdag morgen.

Det var på forhånd ventet et driftsresultat på 424 millioner dollar i kvartalet, ifølge konsensus innhentet av selskapet selv.

Resultatet før skatt endte på 460 millioner dollar, litt over forventningen på 420 millioner dollar, mens omsetningen havnet på linje med forventningene på 1,7 milliarder dollar.

– Sterke realiserte priser og økonomiske resultater understreker vår forpliktelse til å gi stabile og forutsigbare utbytter til våre aksjonærer, og vår vekstbane vil gi økt kapasitet til å opprettholde dette, sier konernsjef Nick Walker i en kommentar.

Vår Energi (Mill. USD) 4. kv./23 4. kv./22 Driftsinntekter 1.699 2.374 Driftsresultat 399 1.531 Resultat før skatt 460 1.793 Årsresultat 129 488

Utsetter

I tredje kvartal i fjor la Vår Energi frem planer om å dele ut 270 millioner dollar i fjerde kvartal, eller rundt 2,8 milliarder kroner, og dette tallet opprettholdes. Selskapet legger samtidig frem et tilsvarende utbytte for første kvartal. Målsetningen om å dele ut 30 prosent av kontantstrøm fra drift etter skatt for helåret holdes også i ro.

Hva gjelder selskapets prosjekter fremover, oppgir Vår Energi at Breidablikk og Tommeliten startet opp før planen i oktober 2023.

Den første oljeproduksjonen fra Balder X utsettes imidlertid enda en gang, til fjerde fra tredje kvartal tidligere.