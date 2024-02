Danske Ørsted gikk med dundrende underskudd i fjor, og tapte over 20 milliarder danske kroner (over 30 milliarder norske kroner). Smellen kom etter at verdens største utvikler av offshore-vindkraft i november måtte ta nedskrivninger på 28,4 milliarder danske kroner etter at prestisjeprosjektene Ocean Wind 1 og 2 utenfor New Jersey i USA ble stanset.

– Fullt ansvar

Samtidig med 2023-tallene kom i forrige uke beskjeden om at selskapet sparker opptil 800 ansatte, pauser utbytter, kutter vekstmål og går ut av flere markeder. I tillegg går styreleder Thomas Thune Andersen av i mars etter nesten ti år i jobben. Han slår da følge med finansdirektør Daniel Lerup og driftsdirektør Richard Hunter, som begge gikk på dagen da Ocean Wind-nedskrivningene ble kjent.

– Jeg skal kjempe med alt jeg har for å gjenvinne investorenes tillit. Jeg tar fullt ansvar for situasjonen, og det er opp til styret å bestemme om jeg er den rette til å lede selskapet, uttaler konsernsjef Mads Ripper i et intervju med Financial Times etter at aksjen har stupt over 70 prosent siden toppen tidlig i 2021 – for øvrig samtidig med at han begynte i jobben.

Rentesmell

Motvinden Ørsted opplever kommer fra stigende renter og flaskehalser i verdens forsyningskjeder som har blåst opp kostnadene. Renteoppgang treffer offshore vind-sektoren hardt, ettersom prosjektene typisk har høye kostnader «upfront.»

Nipper advarer overfor avisen om at veksten i sektoren vil bremse «dramatisk» med mindre prisen utviklere får for strømmen gjenspeiler kostnadsøkningen. Myndighetene i USA og Storbritannia høynet nylig prisene de er villige til å betale for å støtte fremtidige prosjekter.

– Den fornybare energiens drivstoff er kapital. Finansiering av 8,5 milliarder pund – 25 basispunkter betyr noe, og 100 betyr mye mer. For et selskap som vårt – hvis rentene øker med 3 prosentpoeng eliminerer det hele gevinsten av en stor investering, og vel så det, sier Ørsted-sjefen.