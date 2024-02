Driftsresultatet kom inn på nedsiden av estimatene da Vår Energi tirsdag la frem fjerdekvartalsrapporten. Men den største skuffelsen var en ny utsettelse av prestisjeprosjektet Balder X, hvor første oljeproduksjon skyves fra tredje til fjerde kvartal.

– Det er tydelig at markedet ikke tar dette altfor alvorlig, og regner med at det skal komme på plass. Det er ikke altfor langt opp til prisingen av Aker BP og Equinor, uttalte Finansavisens aksjekommentar Karl Johan Molnes på Børsmorgen tirsdag.

– Eni er fullt klar over problemet, og har skiftet konsernsjef for å adressere det. De kan ikke ha et selskap som bryter IPO-kursen (28 kroner) og faller altfor langt ned, da kommer de og overtar hele selskapet igjen, fortsatte han.

Molnes trakk også frem en kjensgjerning med kostnadsoverskridelser.

– De slutter ikke før prosjektet er helt ferdig og du begynner å produsere, la han til.

Vår Energi faller rundt prosenten til 30,46 kroner tirsdag ettermiddag, og har vært nede i 29,65 kroner på det laveste i dagens handel.