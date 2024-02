Opec-sjefen venter fortsatt økt etterspørsel

Opecs generalsekretær Haitham Al Ghais sier at den langsiktige etterspørselen for olje er robust, til tross for Saudi-Arabias beslutning om å utsette planene om å utvide oljekapasiteten, skriver Reuters.

Kommentarene kommer etter at Saudi-Arabia i slutten av januar ba Saudi Aramco om å senke den maksimale bærbare produksjonskapasiteten til 12 millioner fat pr. dag. Som er et kutt på 1 millioner fat fra tidligere ambisjoner som ble satt i 2020 og som skulle bli oppnådd innen 2027.

Venter vekst for olje

Kuwaitiske Al Ghais avviste blankt tolkninger om at Saudi-Arabias avgjørelse er et tegn på fallende etterspørsel etter olje.

– Først av alt vil jeg være tydelig på at jeg ikke kan kommentere en saudiarabisk beslutning, men dette skal på ingen måte forstås som en oppfatning om at etterspørselen faller, sier generalsekretæren.



Beslutningen om å utsette oljeutvidelsesplanene antas å ha vært basert på en vurdering av at mye av Saudi-Arabias overskuddskapasitet ikke ble utnyttet økonomisk.

Al Ghais understreker at oljekartellet står fast ved sine prognoser for verdens oljeetterspørsel på lang sikt, som forventes å nå 116 millioner fat pr. dag innen 2045, som er rundt 6 millioner fat mer enn i dag.

– Vi står ved det som ble publisert i vår siste oversikt, vi tror fast på at det er robust, sier Al Ghais. som forventer at olje vil fortsette å være et viktig energialternativ til tross for økende fokus på nullutslippsmål globalt.

– Solide tall

Opec kommer årlig med en oppdatering av oljemarkedet, hvor de vurderer endringer i oljeetterspørselen og kommer med estimater for fremtiden, og det er ventet at deres World Oil Outlook for 2024 vil komme i enten september eller oktober.

På spørsmål om det vil bli noen endringer i den kommende rapporten svarer Al Ghais at man får «vente og se».

– Men vi mener nå at tallene våre står fast og er svært solide, legger han til.