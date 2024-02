OpenAIs adm. direktør Sam Altman advarer om potensielle farer knyttet til kunstig intelligens (AI), og pekte spesielt på «veldig subtile samfunnsmessige misforståelsene» som bekymrer ham, melder Associated Press.

På en konferanse i Dubai tirsdag understreker Altman behovet for et organ á la Den internasjonale atomenergibyrået som kan overvåke AI-utviklingen, som OpenAI-sjefen mener utvikler seg raskere enn mange forventer.

– Nødvendig med debatt

– Det er noen ting som er lett å forestille seg, hvor ting virkelig går galt. Men jeg er ikke så interessert i roboter som dreper folk som går på gaten, sier Altman.

– Jeg er mye mer interessert i de veldig subtile samfunnsmessige misforståelsene der vi bare har disse systemene i samfunnet, og uten noen spesiell ond hensikt, går ting forferdelig galt, legger han til uten å utbrodere svaret ytterligere.



Altman understreket likevel at AI-bransjen ikke bør være i førersetet når det gjelder å utforme reguleringer for bransjen.

– Jeg tror vi fortsatt er på et punkt hvor debatt er nødvendig og sunt, men på et tidspunkt i løpet av de neste få årene, tror jeg vi må bevege oss mot en handlingsplan med reell støtte over hele verden, sier OpenAI-sjefen.

– Gi oss tid

Altmans selskap OpenAI har fått en enorm suksess etter at lanserte chatboten ChatGPT for offentligheten i november 2022, men selskapet har samtidig stått overfor rettslige utfordringer. Ifølge AP har The New York Times saksøkt OpenAI og Microsoft for bruk av artiklene deres uten tillatelse for å trene OpenAIs chatboter.

Microsoft har investert nærmere 1 milliard dollar i OpenAI, men Altman mener likevel at AI-bransjen fortsatt er i sin spede barndom.

– Den nåværende teknologien vi har, er som den aller første mobiltelefonen med en svart-hvitt-skjerm. Så gi oss litt tid, sier Altman.

– Men jeg vil si at jeg tror om noen få år vil det være mye bedre enn det er nå. Og om et tiår bør det være ganske bemerkelsesverdig.