Driftsresultatet endte på 15 millioner kroner, men før skatt beløp tapene seg til 159 millioner kroner. Det er likevel bare halvparten av tapet fra fjerde kvartal 2022, som var 317 millioner kroner.

Investeringsselskapet, dominert av Kjell Inge Røkke, har eierandeler i flere selskaper, inkludert HMH, Akofs Offshore, NES Fircroft og fire voldgiftssaker (DRU).

Netto sysselsatt kapital var 4,7 millioner kroner mens bokført egenkapital var 4,0 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Bokført egenkapital tilsvarer 14,50 kroner pr. aksje.

Akastor (Mill. kroner) 4. kv / 23 4. kv / 22 Driftsinntekter 87 79 Driftsresultat 15 −14 Resultat før skatt −159 −317 Resultat etter skatt −150 −286

HMH eies 50/50 av Akastor og Baker Hughes, og leverte en rekordhøy EBITDA, altså resultat før av- og nedskrivninger, på 44 millioner dollar i kvartalet.

– HMH leverte rekordhøy inntjening i fjerde kvartal, drevet av fortsatt vekst i service og ettermarkedet. Vi er fortsatt positive til fremtiden for HMH, og mener selskapet er unikt posisjonert for videre vekst fremover, sier adm. direktør Karl Erik Kjelstad.

– Vi er også fornøyde med at selskapet gjennomførte sin refinansiering i perioden, en viktig milepæl i prosessen mot en mulig fremtidig likviditetshendelse for HMH. DDW Offshore leverte også gode resultater i fjerde kvartal, og markedet for denne type ankerhåndteringsfartøy ser sterkt ut, både med tanke på rater og annenhåndsverdier.