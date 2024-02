Slakter regjeringens kraftløfte

Stiftelsen European Green Table (EGT) la 6. februar frem en analyserapport om det fremtidige kraftmarkedet i nord. Rapporten var knusende og viser at vedtaket om å elektrifisere Melkøya er usedvanlig dårlig utredet.

– Rapporten viser at kraftløftet ikke vil kunne produsere kraft nok og at det samtidig vil være mangel på effekt. Dette vil jo få konsekvenser og gi store utfordringer for Finnmark. I tillegg er den samfunnsøkonomiske gevinsten helt fraværende fra regjeringens side, sier Terje Halleland (FrP).

Katastrofal situasjon

Regjeringens kraftløfter for Troms og Finnmark baserer seg i hovedsak på ny landbasert vindkraft, som skal veie opp for det økte kraftbehovet etter elektrifiseringen av Melkøya. Samtidig vil det bygges veldig lite ny vannkraft. Dette gir mangel på balansekraft og et kjempeproblem når det ikke blåser – som ofte skjer i vintermånedene, når etterspørselen er stor.

Halleland, som sitter i Energi- og miljøkomiteen, er redd for konsekvensene av dagens politikk. Rapporten viser at snittprisen i januar kan bli på så mye som 13 kroner pr. kilowattime (kWh). Dette vil gjøre det vanskelig for industrien.

– Befolkningen vil få økte regninger, det vil ikke etableres ny industri og det vil bli umulig å ta investeringsbeslutninger. Regjeringen er på vei til å styre Finnmark inn i en katastrofal situasjon.

– Skjønner ikke regjeringen dette?

– Det virker for meg som om regjeringen ikke vil ta dette inn over seg. De tror at tiltakene de har fremmet i kraftløftet skal være nok.

Equinor må finne en løsning

Nå vil Halleland ha svar fra energiminister Terje Aasland (Ap);

«Vil statsråden oppfordre deltakerne i Snøhvit-lisensen til å vurdere å etablere et tiltak for å dekke behovet for 3,3 TWh ny kraftproduksjon og 381 MW ny effekt i Finnmark, som følge av elektrifiseringen av LNG-produksjonen på Melkøya og Snøhvit Future? Eller vil statsråden sikre nødvendig strøm og effekt på andre måter også etter 2030?»

Halleland setter sin lit til gass med mulighet for karbonfangst og lagring.

– På Melkøya er alt på plass for karbonfangst og lagring. Du har hele infrastrukturen. Om det ikke funker på Melkøya, hvor skal man da klare det? spør han retorisk.