Etterspørselen etter LNG (flytende naturgass) kan øke med 50 prosent på grunn av overgangen til grønnere energi, skriver Shell i sin seneste LNG-rapport.

Kina og andre asiatiske land skal bytte ut kull med renere energi, og vil stå for mye av økningen.

LNG har fått en mer sentral posisjon i energimarkedet etter at Russland invaderte Ukraina i februar 2022, skriver Financial Times.

Shell, som er verdens største private LNG-megler, har tidligere spådd at det globale markedet når toppen etter 2040. Mens Shells anslag for 2040 idag er et volum på mellom 625 og 683 millioner tonn, var estimatet for ett år siden mellom 650 og 700 millioner tonn. I fjor var forbruket 404 millioner tonn.

