Aker Horizons' verdijusterte egenkapital (NAV) var på 10,8 milliarder kroner ved slutten av fjerde kvartal i fjor, opp fra 10,2 milliarder kroner kvartalet i forveien, viser selskapets rapport torsdag morgen.

Det er Oslo Børs-noterte Aker Carbon Capture som driver økningen i de samlede verdiene. Etter kvartalsslutt har imidlertid kursutviklingen vært blodrød med et fall på snaut 30 prosent siden nyttår.

Med andre ord er verdistigningen, og vel så det, blåst vekk.

Kontantbeholdningen var på 3,3 milliarder kroner ved slutten av kvartalet, og sammen med en ubenyttet kredittfasilitet på 500 millioner euro har selskapet tilgjengelig likviditet på 8,9 milliarder kroner.

Holder verdier i ro

Det store fokuset inn mot rapporten har vært hva fornybarselskapet velger å gjøre med verdiene i datterselskapet Mainstream Renewable Power, som har hatt store problemer med kraftprosjekter i Andes-regionen i Chile. I høst var selskapet gjennom en tøff restrukturering der gjeld på rundt 1 milliard dollar ble reforhandlet.

Mainstream sliter med lønnsomheten. I fjerde kvartal endte selskapets resultat før av- og nedskrivninger på minus 42 millioner euro, hvilket bringer tapet til totalt 400 millioner euro, eller 4,5 milliarder kroner, over de tre seneste årene.

Verdiene for Aker Horizons-eierandelen på 58,4 prosent holdes i ro på 7,7 milliarder kroner. At verdiene holdes uendret er en sterk kontrast til hva analytikere mener Mainstream er verdt.

Roald Hartvigsen i Clarksons var denne uken ute med en oppdatering der han mente selskapet kan ha hatt et fall på så mye som 60 prosent.

Fjerde kvartal er en typisk periode for nedskrivninger og i fjerde kvartal 2022 skrev Aker Horizons ned Mainstream-verdiene med 700 millioner kroner. Kuttet hadde imidlertid blitt mer enn dobbelt så stort om ikke kronekursen var såpass svekket i perioden.

Nedjusteringen kom etter at Mainstream gjorde en nedskrivning på 350 millioner dollar, eller 3,6 milliarder kroner, i porteføljen med vind- og solkraftparker i den chilenske fjellkjeden Andes. I forbindelse med refinansieringen i høst ble det gjort beregninger med nye antagelser i nedskrivningen på 4,2 milliarder kroner pr. 30. juni i fjor.

At aksjemarkedet ikke tror på verdiene som ligger i Mainstream gjenspeiles i at Aker Horizons kun er priset til 2,7 milliarder kroner på Oslo Børs etter et kursfall på over 90 prosent fra toppen. Aker er største eier med 67 prosent av aksjene.