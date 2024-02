Cadeler har gjort en rettet emisjon på 39,52 millioner aksjer til kurs 44,50 kroner. Sluttkursen i går var på 47,84 kroner.

Selskapet har dermed hentet inn hele 1,8 milliarder kroner.



Pengene fra emisjonen skal benyttes til å

fullt ut finansiere egenkapitaldelen av selskapets planlagte tredje A-Class vindfundamentinstallasjonsskip, tilsvarende rundt 35 prosent av de totale forventede kostnadene for skipet. Videre skal pengene brukes til kjøp av utstyr og bygging av arbeidskapital for å gjøre det mulig for Cadeler å utnytte utvalgte kommersielle muligheter på kort sikt, inkludert bruk av turbininstallasjonsskipet til T&I-fundamentarbeid, akselerere realisering av kommersielle synergier og til andre muligheter som oppstår som følge av flaskehalser i forsyningskjeden og prosjektforsinkelser i årene som kommer.

BW Altor og Scorpio Holdings fikk tildelt henholdsvis 7,7 og 4,7 millioner aksjer i den rettede emisjonen.

Planer om nytt fartøy

Cadeler fortsetter å oppleve sterk underliggende etterspørsel etter installasjonstjenester for fundament i offshore-vind.

Med forventet økt etterspørsel etter fartøyer som forventes å overstige tilbudet fra 2027, mener Cadeler at det er gode sysselsettingsutsikter for sine nybyggingsfartøyer for vindturbiner.

Selskapet har allerede inngått en avtale med COSCO SHIPPING Heavy Industry om bygging av et andre nybygg for vindturbiner, som forventes levert i andre halvdel av 2026. Nå har Cadeler også inngått en intensjonsavtale med COSCO om bygging av et tredje fartøy.



Forventet kostnad for fartøyet anslås å ligge i området 390–410 millioner dollar – opp mot 4,3 milliarder kroner – med forventet levering i første kvartal 2027.

Det understrekes at det ikke er inngått avtaler angående nybygget, kun en intensjonsavtale.