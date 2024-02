Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringer på 244 milliarder kroner i 2024, det høyeste anslaget som så langt er gitt, ifølge SSB.

Til sammenligning ble det ved forrige kvartal anslått investeringer på 232 milliarder kroner i år.

Kan gi høyere rente

Norges Bank bruker signalene fra oljebransjen i sine prognoser om rentebane. Sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, mener det høye anslaget nå kan gi høyere rente.

KAN BETY HØYERE RENTE: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank. Foto: SpareBank 1 SR Bank

– Nå er anslagene justert opp mer enn ventet. En 5 prosent oppjustering er ganske heftig. Det trekker opp veksten i norsk økonomi, sier sjeføkonomen og legger til:

– Dette betyr høyere rente, og det er ikke utenkelig at Norges Bank vil bruke dette i begrunnelsen for sin rentebane.

Både i høst og til jul var signalene såpass sterke fra oljebransjen at Norges Bank brukte det som begrunnelse for oppjustert rentebane.

Tveegget sverd

Det er oppgang innen alle hovedkategorier, men det er særlig økte anslag i felt i drift, feltutbygging og rørtransport som bidrar til oppjusteringen.

– Det er klart det er en viktig faktor for Norges Bank, sier sjeføkonom i Sparebanken Sør, Tore Grobæk Vamraak.

KLYPE SALT: Tore Grobæk Vamraak, sjeføkonom i Sparebanken Sør, mener vi kan miste et rentekutt. Foto: Sparebanken Sør

Operatørene kom også med sine førstegangsanslag på investeringer i 2025. De forventer investeringer på 205 milliarder kroner i 2025 – det høyeste førstegangsanslaget noensinne.



– Det er som et tveegget sverd. Den økte optimismen fra oljebransjen kan gjøre at vi mister en rentereduksjon før sommeren. Det er en todeling av norsk økonomi hvor oljebransjen balanserer opp for de andre næringene på fastlandet som ikke går like bra, og som gjerne skulle hatt en rentereduksjon før sommeren. Vi får med andre ord et enda mer todelt næringsliv.

Den tidligere porteføljeforvalteren i Norges Bank påpeker at anslagene må sees med forbehold.

– Når oljeprisen er høy, har man en tendens til å tro at det skal gå bra i all evighet, så man må ta tallene med en klype salt. Likevel ser det bra ut for oljenæringen og leverandørene nå, sier Vamraak.

215 milliarder i 2023

De utførte investeringene i 2023 endte på 215 milliarder kroner, en oppgang på rundt 22 prosent sammenlignet med 2022. Oppgangen var drevet av en markant feltutbygging som utgjorde 95 milliarder kroner, som må sees i lys av oljeskattepakken.

Investeringer i «leting og konseptstudier» endte samlet på 24,3 milliarder kroner i 2023, 14,4 prosent lavere enn i 2022, og bidro dermed til å dempe veksten.