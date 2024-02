Et samarbeid mellom Shell og de norske selskapene Lyse og Eviny er blant dem som har levert søknad om å få utvikle havvindutbyggingen Sørlige Nordsjø II i Nordsjøen, men nå varsler den London-noterte energikjempen at det kan komme til å droppe auksjonen, som ventes i februar eller mars.

«Det kan hende vi ikke kommer til å by», sa Shells norgessjef Marianne Olsnes under en energikonferanse onsdag, ifølge Reuters.

Grunnen er det Olsnes omtaler som et «dårlig business case». Utbyggere av havvind sliter med lav lønnsomhet i lys av økte kostnader og inflasjon, og antallet deltagere i auksjonen er blitt stadig færre med tiden.

Olsnes har tidligere hatt et lignende budskap i et intervju med FA TV under Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord i januar (havvind-kommentarene kommer fra 09:00 minutter ut i intervjuet). Der gjorde hun det klart at dagens støttenivå er for lavt til å få lønnsomhet i prosjektet:

Shell-sjefen vil både lete og kjøpe: Men ikke for enhver pris 16.01.2024 Shell har kastet kortene og selger Norges største ikke-utbygde gassfunn Linnorm til Equinor. Hva gjør de nå da? Vi spør adm.dir. Marianne Olsnes i A/S Norske Shell, som sier de både ønsker å lete etter mer olje og gass, og eventuelt kjøpe - hvis prislappen er spiselig. Mer om det og selskapets grønne planer blir det mer om når vi spør hvordan de skal lage butikk av havvind, karbonfangst og blått hydrogen. Intervjuet skjer på olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord.

I 2021 etablerte Arendals Fossekompani og Ferd selskapet Seagust, som senere inngikk partnerskap med Vattenfall. Planen var å by på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø, men selskapet endte opp med å kun fokusere på Utsira Nord på grunn av det de mener er dårlige rammebetingelser.

Ørsted hadde inntil i fjor et partnerskap med Fred. Olsens Bonheur. I forrige uke avholdt den danske giganten kapitalmarkedsdag, hvor beskjeden var tydelig: Selskapet kom ikke til å satse på norsk havvind.

Andre søkere er industrikjempen Aker, som på sin side samarbeider med BP og Statkraft, og Equinor som samarbeider med tyske RWE.

Analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier føler energibransjen tett. Han mente Ørsteds exit fra norsk havvind var en åpenbar kritikk mot dårlige rammevilkår.

«Bonheur var klinkende klare. De skulle ikke levere inn bud med de rammebetingelsene. Equinor blir hovedeier på Sørlige Nordsjø», sa han til Finansavisen nylig.

Anbudet gjelder vindmøller som er festet til havbunnen med en samlet kapasitet på 1,5 gigawatt (GW). Regjeringen har en ambisjon om at det innen 2040 skal tildeles områder for 3 (GW) havvindproduksjon.