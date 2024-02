Fremdeles veldig usikkert i Aker Horizons-aksjen

Fra toppen på noteringsdagen den 1. februar 2021 falt Aker Horizons-aksjen 94 prosent frem til 1. november 2023. Det er mulig bunnen er passert, men sikkert er det ikke. Aksjen har stanget opp mot midtlinjen i den lande fallende hovedtrenden og 200 dagers glidende gjennomsnitt siden midten av desember i fjor, men har snudd ned igjen hver gang. For å etablere en mulig vending i hovedchartet må 200 dagers snittet og den tekniske motstanden på 4,77-nivået og 5,30-nivået brytes på stigende omsetning. For å bryte den lange, fallende hovedtrenden må aksjen fortsette opp, bryte den tekniske motstanden på 7,0-nivået og etablere seg på oversiden. Det er etablert en ny, positiv undertone i RSI-chartet. Den ble også bekreftet onsdag. Samtidig er det imidlertid også etablert en fallende trendlinje i toppen, og RSI vaker i området under 50-nivået. 50-nivået i RSI-chartet og den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet må brytes for å signalisere oppgang i stigningstakten, oppgang i hovedchartet. Det kan i så fall åpne for støt opp mot de nevnte, tekniske motstandsnivåene og toppen i den fallende trenden. Snur RSI ned igjen og bryter den positive undertonen, vil det endre det tekniske bildet. Da blir den tekniske støtten på 3,37-nivået kritisk. Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.