Konsernsjef Anders Lenborg i Cloudberry Clean Energy var gjest i Børsmorgen torsdag, og ble der spurt om hvilke typer investeringer han ser lønnsomhet i nå.

– Fordelen vi har er stor fleksibilitet i forhold til prisområder, land, teknologier og hvor modne prosjektene våre er. Det vi gjør nå er å endre fokus fra gruntvannsprosjekter til sol hvor vi ser panelprisene har stupt det siste året, svarte han.

– Vi bruker hele tiden vår fleksible modell til å se hvor vi kan skape best mulig avkastning for aksjonærene. Fremover vil vi se på vann og vind i Norge, vind i Sverige og vind og sol i Danmark, fortsatte han.

Krever tosifret avkastning

For å sanksjonere et utviklingsprosjekt krever Cloudberry-sjefen 10-15 prosent egenkapitalavkastning.

– Dette har vi anledning til, i og med at vi kan være fleksible. Har vi et vindprosjekt nå som vi tenker kan prioriteres ned, vil vi søke utsettelse og kan bruke den kapitalen vi har og tiden vi har de neste årene på å fokusere på sol. Vi tror at panelprisene kan holde seg attraktive en viss tid fremover, men at det også kan snu. Samtidig tror vi vindturbiner kan ha toppet ut, og at vi vil se fallende priser fremover, fortsatte han.

– Vi fokuserer på å bruke kjent teknologi, og bruker de vestlige produsentene. Vi har ikke tenkt å dra til Kina for å redde vindprosjektene våre, så litt konservative er vi, la Lenborg til.