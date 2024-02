Adm. direktør og gründer Børge Bjørneklett forlater Ocean Sun, melder solcelleselskapet i en børsmelding torsdag.

Styret opplyser at Kristian Tørvold, som har vært selskapets Nordøst-Asia-direktør, tar over som toppsjef med umiddelbar virkning.

– Vi har kommet til et punkt der vi ser at det er riktig med et lederskifte, som ikke er uvanlig i denne typen selskap. Det er ikke noe dramatikk rundt dette, det er en omforent sak med avtroppende leder, sier styreleder May Kristin Salberg til Finansavisen.

Håper å gå i pluss i år

I børsmeldingen står det at «ingen er bedre posisjonert enn Kristian Tørvold til å lede selskapet i oppskaleringen».

– Det er litt for tidlig å gå inn på strategiskillet, det er ting som styret jobber tett med den nye CEO-en om, sier Salberg.

TAR OVER: Påtroppende adm. direktør Kristian Tørvold. Foto: Ocean Sun

Ocean Sun utvikler flytende solparker, og gikk på børs høsten 2020. Siden den gang har aksjekursen falt 75 prosent, og fra toppen i februar 2021 er fallet på over 90 prosent.

Bjørneklett eier 20,55 prosent av Ocean Sun, og har flere kjente investorer på eiersiden – blant annet Jens Ulltveit-Moe og Tor Andenæs.

I august 2023 uttalte den avtroppende adm. direktøren at utviklingen ikke hadde gått så fort som de hadde trodd.

– Vi opplever at myndighetene synes denne teknologien er ganske ny, og de har ikke et godt apparat for å utsette konsesjoner for eksempel. Det er vanskelig å forutse akkurat når vi vil gå i pluss, men jeg blir overrasket hvis vi ikke går i pluss i løpet av neste år, sa Bjørneklett.

Flere endringer

Under Bjørnekletts ledelse har Ocean Sun utviklet en kraftig patentert teknologi innen flytende solenergi, skriver styret.

«Vi vil takke Børge for hans lidenskap og års dedikasjon til å bygge opp selskapet, ikke bare som oppfinner av alle patentene, men også for å lede selskapets utvikling i disse viktige årene og lansere flere pilotprosjekter som demonstrerer selskapets teknologi», står det.

Tørvold har nå flyttet tilbake til Norge etter fem år som sjef for Nordøst-Asia-kontoret.

«Hans forståelse av det viktige asiatiske markedet, kombinert med hans varierte ferdigheter innen operasjoner og forretningsutvikling, gjør ham svært godt kvalifisert til å lede Ocean Sun».

Det har vært flere endringer i ledelsen i Ocean Sun de siste månedene. I oktober gikk både styreleder og styremedlem av i selskapet.