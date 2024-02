Rigg og oppkjøp spiste av seismikk i fjor: TGS-sjefen tror 2024 blir bedre

15.02.2024 TGS-sjef Kristian Johansen er ute med kvartalstall samtidig som kommende ektefelle PGS. De to skal slå seg sammen innen sommeren og vi diskturer hvordan utsiktene ser ut – for mens «alle» i oljenæringen snakker om økende behov for investeringer opplevde TGS vekst og PGS fall i inntektene i året som har gått. Vi spør om det skurrer litt i veksthistorien, hvorfor oljeselskapene prioriterte pengebruk på rigg fremfor seismikk i fjor og om ryddejobben i PGS-balansen er ferdig eller ei.