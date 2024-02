Fem søkere er kvalifisert til å delta i auksjonen om havvind i området Sørlige Nordsjø II, går det frem av en pressemelding fra Energidepartementet fredag.

De kvalifiserte



Aker Offshore Wind, BP og Statkraft

Equinor og RWE

Norseman Wind (Energie Baden-Württemberg AG)

Shell, Lyse og Eviny

Ventyr (Parkwind og Ingka)

Auksjonen åpner mandag 18. mars klokken 09.00.

«Kommer ikke til å by»

15. november kom det inn syv søknader til departementet. De fem som nå er kvalifiserte har dokumentert at de oppfyller minimumskriteriene for bærekraft og positive ringvirkninger. Kinesiske Mingyang Smart Energy og australske Hydroelectric Corporation er ute av prosessen.

Oljeselskapet Shell, som er en av de kvalifiserte, sliter med å få regnestykket på havvind til å gå opp.

«Det kan hende vi ikke kommer til å by», sa Shells norgessjef Marianne Olsnes under en energikonferanse onsdag.

I auksjonen vil aktørene konkurrere om statsstøtte ved å legge inn stadig lavere bud frem til det står igjen én budgiver.

Koster 80 milliarder – Equinor er favoritt

Den svenske storbanken SEB tror at havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II kan kreve så mye som 80 milliarder kroner i investeringer i tillegg til driftskostnader, skrev E24 i går. Subsidiene fra staten kan maksimalt ende på 23 milliarder kroner over 15 år.

Flere aktører har pekt på at subsidiene og rammevilkårene er for dårlig.

– Da blir det billigere å finansiere utbyggingen over egen balanse, for de selskapene som er store nok til det, sa SEBs sjef for prosjektfinansiering i Norge, Simon Joneklav, som pekte på Equinor som det eneste selskapet med mulighet og balanse for dette.

Equinor kom nylig med sin kapitalmarkedsdag. Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets mener ifølge en fersk analyse at Equinor, basert på det selskapet har kommunisert, vil ende opp med å investere mellom 40 og 45 milliarder dollar, eller rundt 473 milliarder kroner, i fornybar energi og lavkarbonløsninger innen 2030.

I forrige uke avholdt også den danske vindgiganten Ørsted kapitalmarkedsdag, hvor beskjeden var tydelig: Selskapet kom ikke til å satse på norsk havvind.