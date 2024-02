«Vil auksjonen for Sørlige Nordsjø II kunne gjennomføres dersom færre enn seks prosjektsøknader prekvalifiseres?» spurte leder for Energi- og miljøkomiteen Marianne Næss Sivertsen energiminister Terje Aasland (Ap).

Trenger kun én budgiver

Ønsket fra departementet var at den planlagte auksjonen om havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II skulle gjennomføres med seks til åtte kvalifiserte søkere. Energidepartementet har tidligere sagt at dersom det blir mindre enn seks vil de vurdere om auksjonen i det hele tatt skal gjennomføres.

Fasit ble fem. Men ifølge Aasland hadde det vært nok så lenge mer enn én aktør ble kvalifisert.

Er Equinor den mest reelle kandidaten?

– Ja, svarer analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier i en SMS.

Det er heller ingen krav om at de fem kvalifiserte må by i selve budrunden. Dermed kan det ende opp med at Equinor blir den eneste av de fem kvalifiserte til å legge inn bud.

Dersom det ender opp med at verken Equinor eller de andre fire legger inn bud, må Aasland se på vilkårene for prosjektet.

Statsstøtten vil ikke økes

«Jeg ser det ikke som hensiktsmessig å stille krav om mer enn én budgiver i selve auksjonen, så lenge flere enn én aktør er blitt prekvalifisert,» skriver Aasland i sitt svar og begrunner:

«Bakgrunnen for denne vurderingen er at aktører som er prekvalifisert, men likevel ikke legger inn bud, må antas å ikke ønske å bygge ut prosjektet innenfor rammen på 23 mrd. kroner i statsstøtte. For å øke sannsynligheten for flere budgivere i auksjonen må støtterammen eventuelt økes. Det er ikke hensiktsmessig så lenge én aktør er villig til å gjennomføre prosjektet innenfor gjeldende ramme,» skriver han.

Oljeselskapet Shell, som er en av de kvalifiserte, sliter med å få regnestykket på havvind til å gå opp.

«Det kan hende vi ikke kommer til å by», sa Shells norgessjef Marianne Olsnes under en energikonferanse onsdag.