Oljesjef med kraftig advarsel

I et stort intervju med Financial Times (FT) denne uken advarer toppsjefen om at politikerne selger inn overgangen til nye energikilder på feil premisser hvis de ikke kan anerkjenne at overgangen til et mindre forurensende system vil føre til høyere energipriser.

Pouyanné forsvarer derfor selskapets todelte strategi om å både investere i fornybar energi og nye olje- og gassprosjekter. Han mener politikere er naive dersom de tror at det er mulig å minske produksjonen av olje og gass før det finnes tilstrekkelig med nye energikilder til å ta over, gitt at etterspørselen etter energi fortsetter å vokse.

– Det er derfor investorene kjøper aksjer

Total har delt ut mer til aksjonærene enn konkurrentene etter at Pouyanné tok over som sjef for snart ti år siden, skriver FT. Pouyanné siet at Total vil fortsette med olje og gass, fordi det først og fremst er derfor investorene kjøper aksjer i selskapet.

I fjor delte Total ut 16,5 milliarder dollar til aksjonærene i form av utbytter og tilbakekjøp. Selskapet planlegger å øke olje- og gassproduksjonen med 2 til 3 prosent årlig frem til 2030. Det har skremt vekk visse investorer, men tiltrukket seg andre. Antallet amerikanske investorer har økt fra mindre enn 40 prosent til over 47 prosent.

Av totale investeringer på 16,8 milliarder dollar i fjor, gikk to tredjedeler til olje og gass mens en tredjedel gikk til lavutslippsvirksomheten.

Pouyanné forventer at den integrerte kraftvirksomheten vil bidra med positiv kontantstrøm i 2028, og at den da vil generere rundt 4 milliarder dollar, forhåpentligvis med en avkastning på 12 prosent. Det mener han er tilsvarende avkastningen i oljevirksomheten med en oljepris på 60 dollar fatet.

Vil ikke kjøpe

Veksten i den integrerte kraftvirksomheten skal komme organisk eller via transaksjoner på prosjektnivå, ikke via store oppkjøp.

«Jeg trenger ikke Ørsted. Hva vil de gi meg?», sier han, med henvisning til at aksjekursen i den danske vindkjempen har falt 70 prosent siden toppen i 2021.