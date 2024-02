Venter ny gullalder for hydrogen

Financial Times skriver søndag at geologer mener vi ligger an til et nytt energi-gullrush i hydrogen som ligger under bakken, omtalt som geologisk hydrogen.

På det årlige møtet til American Association for the Advancement of Science i USA ble det lagt frem en forhåndsvisning av resultatene fra en upublisert studie fra US Geological Survey, der det kommer frem at så mye som 5 billioner tonn, 5.000 milliarder tonn altså, i underjordiske reservoarer over hele verden.

Under møtet uttalte prosjektleder Geoffrey Ellis ifølge avisen at det meste av hydrogenet sannsynligvis er utilgjengelig, men at utvinningen av noen få prosent ville gitt nok gass til å dekke all forventet etterspørsel, som ligger på rundt 500 millioner tonn i året, i «hundrevis av år».

Hydrogen som drivstoff og industriell råvare, spesielt for å lage ammoniakk til produksjon av gjødsel, har så langt for det meste blitt produsert ved å kjemisk fremstille gass som hovedsakelig består av metan, kjent som «blått hydrogen» når karbonutslippene fanges, eller «grått hydrogen» når de ikke gjør det.

En mindre mengde lages ved å splitte vann gjennom elektrolyse, men det krever et energiproduksjonsoverskudd da det krever store mengder kraft. Denne typen omtales som «grønt hydrogen» tross energibehovet.

Renere og billigere

Ifølge Financial Times uttalte Mengli Zhang fra Colorado School of Mines at utnyttelse av naturlige forekomster av hydrogen vil være renere og billigere enn disse andre typene hydrogen, og at et nytt gullrush er i emning.

Investorer skal ha begynt å komme på banen, der det amerikanske oppstartsselskapet Koloma samlet inn 91 millioner dollar i fjor fra fond, inkludert Bill Gates sitt Breakthrough Energy Ventures.

Tidligere vitenskapelig mening var ifølge avisen at det sannsynligvis var lite rent hydrogen nær jordens overflate fordi det ville bli forbrukt av underjordiske mikrober eller ødelagt i geokjemiske prosesser. Geologer mener nå at hydrogen dannes i store mengder når visse jernrike mineraler reagerer med vann, fortalte Alexis Templeton fra University of Colorado på konferansen.