Analytiker venter lavere oljepris

Oljeprisene faller i tidlig handel mandag, men holder seg fortsatt litt høyere sammenlignet med før helgen.

Fredag kom det tall for produsentprisene i USA, og analytikerne var stålsatt for en ny skuffelse etter de høye inflasjonstallene uken før. Likevel ble det verre enn ventet, og de faktiske tallene var langt høyere enn ventet.

Som konsekvens skjøt langrentene rett opp, og fortsatt ligger den tiårige amerikanske statsrenten på 4,28 prosent mandag – det høyeste siden november i fjor.

«WTI og Brent faller mandag morgen da investorene tilpasser seg bekymringer på etterspørselssiden etter en betydelig økning i produsentprisindeksen i USA», konkluderer analytiker i Phillip Nova, Priyanka Sachdeva, ifølge Reuters.

Åpning i Kina

Et fat brent-olje (april-kontrakten) blir mandag morgen omsatt for 82,83 dollar fatet, ned 0,8 prosent i dagens handel. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 82,67 dollar da Oslo Børs stengte fredag.

Den amerikanske WTI-oljen faller 0,6 prosent til 77,84 dollar.

Ellers har de kinesiske markedene åpnet igjen etter nyttårsfeiringen, som har holdt børsene stengt i over en uke.

Midtøsten-spenninger

I tillegg rettes oppmerksomheten i oljemarkedet fremdeles mot situasjonen i Midtøsten, skriver TDN Direkt. Siste nytt er at Israel har varslet en bakkeoffensiv i Rafah innen ramadan starter 10. mars, hvis ikke Hamas setter fri sine gjenværende gisler på Gazastripen.

Flesteparten av de 1,7 millioner internt fordrevne palestinerne har søkt tilflukt i Rafah, som ligger ved grensen til Egypt, skriver NTB.

Oppmerksomheten i oljemarkedet rettes fremdeles mot situasjonen i Midtøsten, skriver Bloomberg News.

Analytiker Vivek Dahr peker ifølge Bloomberg på at hvis prispremien på olje skal opprettholdes, må den fysiske oljeforsyningen bli forstyrret. Commonwealth Bank of America-analytikeren venter at Brent-prisen vil falle de neste uken som følge av lavere bekymringer over forsyningen.