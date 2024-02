Equinor signerer 15-årig LNG-avtale

Det er det indiske gjødsel- og petrokjemiselskapet Deepak Fertilisers som har signert en 15-årig avtale om leveranser av flytende naturgass (LNG) med leveranser fra 2026 med Equinor.

Avtalen omfatter årlige leveranser av rundt 0,65 millioner tonn (ca. 9 TWh) LNG i 15 år fra 2026.

– Vi er svært glade for å inngå denne langsiktige avtalen med Equinor om levering av LNG. Avtalen vil gi pålitelige leveranser av råstoff som ytterligere vil styrke Deepak Fertilisers' verdikjede fra gass til ammoniakk. For Deepak Fertilisers vil avtalen bidra til å utjevne global volatilitet, samt styrke lønnsomheten, sier Sailesh C. Mehta, styreformann og adm. direktør i det indiske selskapet.

Equinors voksende, globale LNG-portefølje er basert på LNG fra det Equinor-opererte LNG-anlegget i Hammerfest samt LNG-forsyning hovedsakelig fra USA.

– Deepaks nye ammoniakkfabrikk har skapt ny gassetterspørsel i det voksende indiske markedet. Jeg er veldig glad for at vi har inngått denne avtalen med Deepak Fertilisers. Avtalen er nok et eksempel på hvordan vi bruker vår posisjon i Atlanterhavsbassenget til å styrke relasjoner med viktige aktører i det voksende indiske markedet, sier Equinors direktør for gass og kraft, Helge Haugane.