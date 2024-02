India ønsker store private kjernekraftinvesteringer

India ønsker å lokke private selskaper til å investere rundt 26 milliarder dollar i landets kjernekraftsektor for å øke andelen grønn elektrisitetsproduksjon, skal kilder ha fortalt Reuters.

Det er første gang New Delhi søker private investeringer i kjernekraft, en energikilde som står for mindre enn 2 prosent av Indias totale strømproduksjon. Finansieringen vil hjelpe India med å nå målet om at 50 prosent av den installerte elektriske produksjonskapasiteten skal være basert på ikke-fossilt brensel innen 2030 - opp fra 42 prosent i dag.

Regjeringen er i samtaler med minst fem private selskaper, inkludert Reliance Industries, Tata Power, Adani Power og Vedanta om å investere rundt 5,3 milliarder dollar (56 milliarder kroner) hver.

I følge Reuters kilder har det føderale atomenergidepartementet og det statlige organet Nuclear Power Corp of India det siste året hatt flere diskusjonsrunder med de private selskapene om investeringsplanen.