Eidesvik Offshore doblet resultatet fra tredje til fjerde kvartal i fjor.

Av inntekter på 194 millioner kroner, fikk Bømlo-rederiet et resultat på 104 millioner.

Inkludert i resultatet er imidlertid en ny vurdering av flåteverdiene, som har resultert i en reversering av tidligere nedskrivninger på 77 millioner kroner, som dermed påvirker resultatet positivt.

Sammenlignet med fjerde kvartal året før er det likevel en bedring i fraktinntektene fra skipene og i underliggende EBITDA på henholdsvis19 og 41 prosent.

For 2023 som helhet bokførte Eidesvik Offshore et resultat på over en halv milliard kroner, etter å ha reversert tidligere nedskrivninger på drøyt 400 millioner.

Eidesvik Offshore (Mill. kr) 4.kv/23 4.kv/22* Driftsinntekter 194 434 Driftsresultat 115 279 Resultat før skatt 104 354 Resultat etter skatt 104 354 * Inkluderer salgsgevinster på 270 millioner kroner. * Inkluderer salgsgevinster på 270 millioner kroner.

– Jeg er glad for å kunne rapportere et solid finansielt kvartal og avslutningen på et meget godt år for Eidesvik, sier konsernsjef Gitte Gard Talmo i Eidesvik Offshore i kvartalsrapporten.

Til tross for enkelte forstyrrelser i leverandørkjeden, er konsernsjefen positiv til markedet på lang sikt.

– Vi føler sterk optimisme for fremtiden, sier Talmo, og peker på at det ser bra ut i alle segmenter.

Hun venter blant annet økt etterspørsel etter subseaskip, og med knapphet på tonnasje i markedet tror hun dette vil presse frem behov for nybygg.

Talmo tror også på et sterkt supplymarked (PSV) de kommende årene.

Selv satser Eidesvik Offshore på nye skip. Denne uken ble det kjent at rederiet, i samarbeid med selskapet Agalas, har lagt inn bestilling på et nytt konstruksjonsskip med levering i 2026. I tillegg har partnerne opsjon på å bygge ytterligere fire.