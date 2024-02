Tibber øker prisene

Det skriver strømleverandøren i en melding til kundene onsdag.

Både påslag og månedsavgiften vil øke. Påslaget økes fra maks 2 øre pr. kilowattime, til maks 2,95 øre. Månedsavgiften går opp fra 39 til 49 kroner.

«Den siste tiden har særlig rentekostnadene for strømhandelen økt. For å ikke tape penger på strømsalg øker vi derfor nå påslaget», opplyser Tibber.

Endringene betyr at strømregningen blir maks 23 kroner dyrere pr. måned for en bolig med 16.000 kilowattimer årlig forbruk, ifølge strømselskapet. I året blir det 276 kroner ekstra.

Fikk gigantbot

Tidligere i februar fikk Tibber en rekordhøy bot på 8 millioner kroner for å ikke ha fulgt reglene for forskuddsfakturering. I oktober 2022 gikk de fra etterskudd- til forskuddsfakturering på kort varsel, til mange kunders store frustrasjon.

En gigantisk klagestorm fra kundene, som plutselig fikk større regninger, førte til kundeflukt og omdømmesvikt. Nøyaktig hvor mye selskapet tapte på knepet er ikke kjent.

Fem måneder etterpå gikk Tibber tilbake til etterskuddsfakturering, som er den vanligste praksisen.

Skal ikke tjene penger

Tibber har profilert seg selv som et strømselskap som ikke skal tjene penger på kundenes strømforbruk. Det skal de heller ikke gjøre nå. Påslaget skal gå til å dekke lovpålagte elsertifikater, kredittkostnader og øvrige handelskostnader.

«Den nye månedsavgiften gjør at vi kan fortsette å utvikle smart teknologi som gjør det enkelt for kundene våre å ta kontroll over eget strømforbruk og egne strømkostnader», skriver Tibber.

Tibber økte omsetningen fra 2,95 til 8,32 milliarder kroner i 2022, mens driftsresultatet endte på minus 462 millioner kroner.