Amerikanske SolarEdge, som produserer omformere til solcelleanlegg, kuttet tirsdag kraftig i guidingen for inneværende kvartal. Selskapet ser nå inntekter for 175-215 millioner dollar, noe som ifølge CNBC er langt under Wall Street-forventninger på over 400 millioner dollar.

– Et resultatvarsel blir ikke stort verre. Dette betyr at det installeres veldig lite solcellepaneler på tak – noe som henger sammen med innstramninger og høyere renter, sa Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes på Børsmorgen onsdag.

I fjerde kvartal 2023 hadde SolarEdge inntekter på 316 millioner dollar, noe som var hele 65 prosent ned fra over 890 millioner dollar i samme periode året før.

Bunnlinjen var negativ med 162,4 millioner dollar, eller 2,85 dollar pr. aksje. Eksklusive engangseffekter var tapet på 92 cent pr. aksje, mot ventet et tap på 1,17 dollar pr. aksje.

SolarEdge stuper over 18 prosent i førhandelen på Wall Street onsdag.