Det går stadig bedre for riggselskapet Borr Drilling.

I fjerde kvartal hadde selskapet inntekter på 220,6 millioner dollar, noe som er en økning på 15 prosent sammenlignet med kvartalet før.

Forbedringen vises enda bedre i resultatene. Etter skatt satt selskapet igjen med 28,4 millioner dollar, mot 0,3 millioner i foregående kvartal.

– Resultatene i fjerde kvartal har vært sterke, sier Borr Drilling-sjef Patrick Schorn i kvartalsrapporten som selskapet la frem torsdag.

Det Tor Olav Trøim-dominerte selskapet har som mål å betale kvartaslvise utbytter, og etter fjerde kvartal vil selskapet betale 0,05 dollar pr. aksje til sine aksjonærer.

Det er det samme som det betalte etter tredje kvartal. I tillegg har selskapet et tilbakekjøpsprogram av aksjer.

Borr Drilling (Mill. USD) 4.kv/23 4.kv/22 Driftsinntekter 220,6 148,6 Driftsresultat 80,7 29,5 Resultat før skatt 19,1 −18,5 Resultat etter skatt 28,4 −21,3



Opprettholder EBITDA-guiding

I løpet av 2023 sikret Borr Drilling seg kontrakter for 728 millioner dollar til en gjennomsnittlig rate på 161.000 dollar pr. dag. Ved utgangen av året hadde selskapet alle sine 22 leverte rigger på kontrakt, med en samlet ordrereserve på 1,75 milliarder dollar. For 2024 er 87 prosent av flåten dekket. Borr Drilling har to rigger som ikke er levert.

Borr Drilling-sjefen venter at driften vil forbedres ytterligere i 2024 etter hvert som flere rigger kommer i drift på høyere rater og bedre kontraktsbetingelser.

Den globale flåteutnyttelsen av moderne jack-up-rigger har økt med ett prosentpoeng det seneste året og er nå på 95,4 prosent, ifølge tall fra S&P Global. Det vil stige videre, tror Borr Drilling.

«Basert på den fremtidige visibiliteten i etterspørselen, anslår vi at tilgjengeligheten av moderne jack-up-rigger vil fortsette å stramme seg til på tvers av regionene, og utnyttelsen er ventet å overgå 97 prosent de kommende kvartalene,» skriver selskapet i rapporten.

Basert på de positive utsiktene, fastholder selskapet sin guiding om et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) for 2024 på mellom 500 og 550 millioner dollar.