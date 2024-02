Toneangivende børser i Asia- og Stillehavsregionen utvikler seg blandet fredag.

I fastlands-Kina faller large cap-indeksen CSI 300 0,2 prosent etter å ha vært opp 0,4 prosent fra start. Shanghai Composite-indeksen stiger 0,2 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller 0,1 prosent.

Tall fra kinesiske myndigheter viser fredag at prisene på nybygde utleieboliger falt 0,3 prosent på månedsbasis i januar, etter en nedgang på 0,4 prosent måneden før. Kinesiske nyboligpriser falt mot slutten av fjoråret mer enn de hadde gjort på nesten ni år.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 0,1 prosent, mens Sydney-børsen trekker opp 0,4 prosent.

I Japan er børsene stengt grunnet markering av keiserens fødselsdag, dagen etter at Nikkei-indeksen satte ny sluttrekord på 39.098,68 og dermed passerte den forrige toppnoteringen på 38.915,87 fra 1989.

Oljeprisene ser rødt

Samtidig trekker oljeprisene nedover i asiatisk handel fredag.

Brent-oljen (april-kontrakten) står i 83,26 dollar pr. fat, ned 0,5 prosent (41 cent) siden midnatt, men et lite hakk opp fra 83,15 dollar ved stengetid på Oslo Børs torsdag. WTI-oljen faller 0,5 prosent til 78,19 dollar pr. fat.

Fallet skjer etter at Federal Reserves Christopher Waller, under en tale i Minneapolis torsdag, uttalte at et rentekutt bør utsettes i minst to måneder til.

«Forrige ukes høye KPI-inflasjon kan bare være en hump i veien, men også en advarsel om at den betydelige fremgangen for inflasjonen det siste året kan være i ferd med å stagnere», het det ifølge CNBC i talen som konkluderer med spørsmålet «Hva er det som haster?»

– Har råd til å vente

Høyere renter over lengre tid bremser den økonomiske veksten, noe som demper etterspørselen etter olje.

Den amerikanske sentralbanken har holdt styringsrenten stabilt på 5,25-5,50 prosent siden juli i fjor, og referatet fra forrige måneds rentemøte viser at de fleste styremedlemmene i rentekomitéen var bekymret for å gå for raskt frem med kuttene.

Waller avviste også tanken om at Fed risikerer å sende økonomien inn i resesjon hvis den venter for lenge med å kutte rentene, og uttalte at banken har råd til å «vente litt lenger.»

Midtøsten-spenning

Oljeprisene steg torsdag kveld hadde steget på fortsatt spenning i Rødehavet, etter at den Iran-støttede Houthi-militsen trappet opp angrepene nær Jemen for å vise sin støtte til palestinerne i Gaza-krigen.

Samtidig som presset øker i Midtøsten, opplyser israelske medier og en kilde som ifølge Reuters er orientert om saken, at Israels statsminister Benjamin Netanyahu og hans regjering har godkjent å sende forhandlere til Gaza for våpenhvilesamtaler i Paris.