Argeo nær tredoblet driftsinntektene i fjerde kvartal 2023. Subsea- og serviceselskapet omsatte for 29 millioner kroner i kvartalet, mot 10,8 millioner samme kvartal i 2022.

Driftsresultatet beløp seg til minus 34,8 millioner kroner. Resultat før skatt endte på minus 28,4 millioner kroner, mot minus 10,8 millioner kroner fjerde kvartal året før.

Allerede i januar meldte Argeo om at ordrereserven var vokst til 550 millioner kroner i 2024.

– Vår analyse av det konkurransedyktige landskapet indikerer at vi er godt posisjonert for å utnytte muligheter og tydelig har skåret ut en betydelig nisje for Argeo der konkurranse er begrenset, sier adm. direktør Trond Figenschou Crantz.

– Målet vårt er å beholde denne konkurransefordelen og være en teknologileder i subsea-tjenester, sier han videre.

Hentet 250 mill. i dumpingemisjon

I kvartalet startet Argeo Searcher oppdraget på Bonga-feltet til Shell i Nigeria, står det. Avtalen er verdt 55 millioner kroner, og Argeo var hyret inn for å gjøre dypvannsinspeksjoner. Jobben ble fullført i januar.

I november hentet de også 250 millioner kroner i det som kan kalles en dumpingemisjon. Aksjekursen stod i nærmere 9 kroner da selskapet gjennomførte emisjonen til 3,20 kroner.

Argeo (Mill. kr) 4. kv / 23 4. kv / 22 Driftsinntekter 29,0 10,8 Driftsresultat −34,8 −18,2 Resultat før skatt −28,4 −10,8 Resultat etter skatt −25,1 −30,2

Argeos virksomhet deles inn i tre kategorier; fornybart og havvind, olje og gass og havbunnsmineraler. Stortinget åpnet i vinter opp for gruvedrift på havbunnen, og Argeo skriver at de bistår selskaper, utviklere og regjeringer med undersøkelser ved hjelp av selskapets AUV-er.

Green Minerals, som er spesialisert for gruvedrift, leverte sine tall for fjerde kvartal torsdag. Selv med kun 6.000 kroner i omsetning i kvartalet, endte aksjen opp over 40 prosent på tallene.

Nær dobling siste året

Argeo-aksjen har hatt et sterkt år på børs, med en kursoppgang på nær 90 prosent de siste tolv månedene. Siden børsnoteringen i april 2021 er fallet imidlertid på over 60 prosent.

Aksjen faller 3,4 prosent i tidlig handel på Oslo Børs fredag.

Det Christen Sveeas-kontrollerte investeringsselskapet Kistefos er største eier i Argeo med 16,9 prosent av aksjene.