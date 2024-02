Godkjenner Equinors havvindprosjekt i USA

Equinor har fått godkjent konstruksjon- og driftsplan for havvindprosjektet Empire Wind utenfor New York fra amerikanske myndigheter.

Det inkluderer både Empire Wind 1 og Empire Wind 2.

– Vi er klare for å begynne arbeidet, sier Molly Morris, direktør for Equinor Renewables Americas.



– Equinor er takknemlig for en felles forpliktelse til å oppnå delstatens og føderale havvindambisjoner. Empire Wind er ett skritt nærmere å levere fornybar energi, legger han til.

Trakk seg

Ved årsskifte trakk Equinor seg ut av Empire Wind 2 som følge av økte kostander: – Et ambisiøst prosjekt som dette må være kommersielt levedyktig, sa Morris den gang.

Tre uker senere bestemte Equinor seg for å ta over hele Empire-prosjektet i en byttehandel med oljeselskapet BP, som også inkluderer Empire Wind 2, prosjektet de skrotet. BP fikk fullt eierskap i Beacon Wind, et prosjekt som er mer etablert enn Empire Wind.

Går sin egen vei

Mens oljekonkurrentene til Equinor har bremset fornybarvirksomheten og satset på kjernevirksomheten, går Equinor sin egen vei.

Frem mot 2030 har Equinor et mål om en samlet installert kapasitet innen fornybar energi på 12 til 16 gigawatt (GW). Det gjør de også med målet om at halvparten av investeringene skal gå til fornybarsatsingen innen 2030 og at avkastningen skal ligge på mellom 4 og 8 prosent i prosjektene. Det er også forventet avkastning på Empire Wind.