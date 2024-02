Tyvlyttet på kona – dømt for innsidehandel

Tyler Loudon (42), som nå er skilt fra den tidligere BP-ansatte, må betale tilbake alt han tjente på stuntet. Det beløper seg til 1,8 millioner dollar, snaut 19 millioner kroner.

Straffeutmålingen er ennå ikke bestemt, men Texas-mannen risikerer også en bot på opptil 250.000 dollar, skriver Reuters.

Ekteparet jobbet hjemmefra da Loudon skal ha overhørt kona snakke om BPs oppkjøp av TravelCenters, en kjede som blant annet tilbyr drivstoff, hurtigmat og bilreparasjoner.

– Vi mener Loudon utnyttet fordelene med å jobbe eksternt og tilliten til kona for å tjene på informasjon han visste var konfidensiell, sier regionsdirektør Eric Werner i det amerikanske finanstilsynet (SEC) i en pressemelding.

Fristet med kortere arbeidsdager

Ekskona hans jobbet som fusjon- og oppkjøpsdirektør i oljegiganten BP, og jobbet dermed spesifikt med oppkjøpet av TravelCenters.

SEC opplyser om at Loudon kjøpte drøyt 46.500 aksjer i TravelCenters over en tidsperiode på halvannen måned uten at kona visste om det. Da oppkjøpet ble kjent i februar 2023 steg aksjen over 70 prosent, og ektemannen solgte alt. Han kunne dermed si seg godt fornøyd med en solid gevinst på 1,8 millioner dollar.

Ifølge finanstilsynet skal han dermed ha avslørt aksjekjøpene for sin kone, og uttalt at han nå har «tjent nok til at hun kunne jobbe kortere dager», skriver Reuters.

I stedet ble hun permittert fra jobben sin og senere sparket – det til tross for at BP ikke har funnet bevis for at hun skal ha lekket innsideinformasjon til ektemannen. I juni søkte hun om skilsmisse og flyttet hun ut av huset hun delte med Loudon.

Eksmannen har erkjent seg skyldig i innsidesaken, og har gått med på å betale tilbake gevinsten, opplyser SEC.