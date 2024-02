Helt blåst av DNV om havvind

Havvind vil gi behov for flere utenlandskabler for utveksling av strøm, noe som vil gi prissmitte. Det mener forfatterne er til fordel for Norge, for da kan vi importere strøm når den er billig og eksportere når den er dyr. I dag er det enighet om at de to utenlandskablene som ble åpnet i 2022 har ført til dyrere, ikke billigere, strøm.

For Forsvaret er det uaktuelt å basere seg på væravhengig kraft og import via utenlandskabler

Samme dag som DNV-direktørene ropte hurra for havvind, kom NRK med en artikkel som viser hvorfor havvind i Norge kan bli mye dyrere enn i utlandet. Årsakene er større havdyp, lengre avstander fra land, og mindre vilje til å gi subsidier enn i andre land. Ikke akkurat et vinnerlodd, altså.

Alvik og Rinaldos betraktninger om kommersialitet er unyanserte. Det er riktig at kjernekraft er dyrt å bygge, men billig i drift. Så selv om moderne kjernekraftverk kan variere produksjonen , er fortjenesten størst om kraftverket kan gå for fullt hele tiden. Det er derfor helt ideelt å plassere små modulære reaktorer, SMR, i tilknytning til industri som har et jevnt kraftbehov.

Et perfekt eksempel er datalagringssentre, som trengs til langt mer enn YouTube- og Tik Tok-videoer. Norge vil måtte ha datalagringssentre for å ta vare på sensitive data fra politi, helsevesen, beredskap og forsvar. Disse aktørene er helt avhengig av pålitelig jevn strømleveranse. For Forsvaret er det uaktuelt å basere seg på væravhengig kraft og import via utenlandskabler. Det handler faktisk om rikets sikkerhet i en verden preget av økende geopolitisk ustabilitet.

SMR-kraftverk kan levere pålitelig strøm til slike datasentre. Dersom flere SMR-er settes sammen, trenger ikke kraftverkene en gang kobles på nettet, de kan være «behind the meter». Det bedrer lønnsomheten for kraftutbygger. Brukes noe av varmen, for eksempel til e-fuels, så bedres økonomien enda mer. På denne måten får datasentrene lokal strøm uten naturinngrep. Samtidig fristilles fornybart til andre formål.

Bra for industri og bra for samfunnet, men mindre bra for de som lever av å selge drømmer om vinnerlodd før trekningen har funnet sted.

Jonny Hesthammer

PhD, daglig leder i Norsk Kjernekraft og tidligere geologi- og geofysikkprofessor ved Universitetet i Bergen

Håvard Kristiansen

M.Sc., operasjonsansvarlig i Norsk Kjernekraft