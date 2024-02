Vil eksportere mer LNG

Qatar planlegger å øke eksporten av flytende naturgass (LNG), samtidig som etterspørselen er økende og hovedkonkurrent USA setter flere LNG-prosjekter på vent, ifølge Bloomberg.

Landets energiminister, Saad Al-Kaabi sa i en uttalelse søndag at Qatar vil utvikle et nytt LNG-prosjekt innen utgangen av dette tiåret, som vil øke eksporten med 16 millioner tonn pr. år. Med denne utvidelsen vil Qatar ha en årlig produksjonskapasitet på 142 millioner tonn LNG innen 2030.

Bloomberg skriver videre at utvidelsen vil bane vei for at Qatar kan sikre seg en dominerende og langsiktig rolle i gloabl LNG-eksport. Landet har allerede signert betydelige avtaler med China Petroleum & Chemical Corp, i tillegg til europeiske selskaper som Eni, TotalEnergies og Shell.

Sistnevnte venter at LNG-etterspørselen vil stige med mer enn 50 prosent innen 2040, drevet av økende forbruk i Asia.

Qatar har foreløpig ikke tatt stilling til om det vil hente inn partnere til det nye prosjektet, ifølge Al-Kaabi.

På vent

I USA ble det innført en midlertidig stans i nye eksportlisenser for LNG i januar ettersom man forsøker å få mer klarhet i effektene av økt eksport på klimaet, økonomien og nasjonal sikkerhet.

Bloomberg viser til energirådgiver Amos Hochstein ved Det hvite hus, som sier at pausen i tildelinger av nye lisenser kan vare så lenge som 14 måneder.