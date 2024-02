Oljeprisen svekkes ytterligere

April-kontrakten for Brent-oljen blir mandag morgen omsatt for 81,38 dollar fatet, ned 0,3 prosent i dagens handel. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,06 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Den amerikanske WTI-oljen faller 0,6 prosent til 76,02 dollar fatet.

Dermed fortsetter nedgangen for oljeprisen, som har falt 2,6 prosent den siste uken.

Dollaren har styrket seg på forventninger om at den overraskende sterke prisveksten kan utsette sentralbankens planer om rentekutt. Det igjen begrenser veksten i den globale etterspørselen av drivstoff, skriver Reuters. En sterkere dollar gjør oljen dyrere å importere for ikke-amerikanske land.

Torsdag får vi nye inflasjonstall fra USA, og konsensus venter videre fall – til tross for at mange tall har skuffet stort i det siste.

– Jeg har egentlig gitt opp rentekutt i mars og april, og den store spenningen er om vi får se kutt i juni eller ei. Egentlig har såpass mange tall trukket i «feil» retning at det i realiteten bare er inflasjonstallet som kan sikre rentekutt før sommeren, mener sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Energikonferanse i London

Denne uken rettes oppmerksomheten mot International Energy Week i London, skriver TDN Direkt. Der kan det komme uttalelser rundt markedsutsiktene fra bransjeaktører.

Ellers er det bredt ventet at Opec+ vil forlenge sine nåværende produksjonskutt inn i neste kvartal på kartellets møte tidlig i mars.

«Vi forventer fortsatt at Opec+ vil forlenge kuttene gjennom andre kvartal av 2024, og vil gradvis og delvis fase ut de seneste kuttene fra tredje kvartal», sier analytikere i Goldman Sachs ifølge Bloomberg.

For nå forventer banken at oljeprisene vil holde seg i et intervall på 70-90 dollar pr. fat, og at etterspørselen vil vokse med 1,5 millioner fat pr. dag i 2024.

Bedring i Kina

TDN Direkt noterer også at det er noen positive tegn på etterspørselssiden i Kina, der en økning i reiser under den kinesiske nyttårsferien gir håp om en mer vedvarende innhenting i forbruket.

Lokale raffinerier har siden midten av februar kjøpt opp laster fra hele verden, ifølge tradere, samt økt langsiktige leveranser fra Saudi-Arabia for mars.