Styret i Ørsted har i dag ansatt Trond Westlie som finansdirektør, går det frem av en pressemelding.

Westlie, som begynner i jobben 1. april 2024, har tidligere vært finansdirektør i A.P. Moller-Maersk, Veon, Telenor og Aker Kværner. For tiden er han styreleder i Arendals Fossekompani.

– Han har svært sterke ferdigheter fra en imponerende karriere, sier Ørsted-sjef Mads Nipper i en kommentar.

Rasmus Errboe, som har fungert som finansdirektør siden Daniel Lerup gikk på dagen 14. november 2023, vil gå tilbake til stillingen som regionsjef for Europa innen utgangen av mars.

Stanset storprosjekt

Lerups avgang kom bare et par uker etter at Ørsted la frem en elendig rapport for tredje kvartal , som viste 22,6 milliarder danske kroner i underskudd. Samtidig stanset selskapet utviklingen av Ocean Wind 1 og 2, og trakk seg også fra partnerskap for å bygge ut havvind i norske områder.

Ut utgangsdøren fikk Lerup følge av driftsdirektør Richard Hunter (COO), og Ørsted varsler tirsdag også at Patrick Harnett er ansatt som hans erstatter. Harnett er i dag direktør for European Execution Programmes og prosjektleder for byggingen av det som blir verdens største vindpark Hornsea 3.

Som tidligere annonsert vil Andy Brown, som har fungert som COO siden Hunter gikk, gå innen utgangen av mars. Styret har anbefalt at han velges som nestleder i styret på generalforsamlingen 5. mars.

Tøffe kostnadskutt

Ørsteds styreleder Thomas Thune Andersen påpeker i pressemeldingen at nyansettelsene støtter opp om en vellykket iverksettelse av strategiplanen som ble annonsert 7. februar.

Selskapet la da frem rapporten som viste 20,2 milliarder danske kroner i underskudd i 2023, tilsvarende 30,8 milliarder norske kroner. Utbyttebetalingene ble samtidig satt på pause i perioden 2023-25, og for å redusere kostnader varslet selskapet exit i flere markeder – inklusive Norge, Spania og Portugal.

Videre ble guidingen for grønn kraft nedgradert med minst 24 prosent til 35-38 gigawatt i 2030. Selskapet skal også kutte opptil 800 ansatte, hvorav de 250 første allerede i løpet av de kommende månedene.

– Du kutter ikke utbytter om du ikke mener alvor, og dette er et enormt svakt signal. Ørsted sliter med kostnadsøkninger, vekst og hele det fornybare – de må stabilisere virksomheten, uttalte Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes på Børsmorgen den gang.