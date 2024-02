Mye av verdien i Chevron-oppkjøpet av Hess er knyttet til nettopp Guyana-andelen, og Exxon og Cnooc hevder nå de kan overta Hess-andelen på de samme betingelsene som Chevron. Ifølge Wall Street Journal er det ikke klart om Exxon/Cnooc vil komme med bud. Foreløpig hevder de bare sin rett til å gjøre det.

Tviler på forkjøpsretten

Avisen siterer Chevrons talsperson Braden Reddall på at Chevron/Hess ikke tror en forkjøpsrett foreligger. Chevron opplyser i SEC-meldingen at selskapet har hatt «konstruktive samtaler» med Hess og Exxon, og til tross for advarselen om at oppkjøpet kan kollapse tror Chevron samtalene vil «resultere i en løsning» som ikke vil forsinke eller hindre avtalen.

– Vi er fullt ut forpliktet til transaksjonen. Det finnes ikke noe mulig scenario hvor Exxon eller Cnooc kan skaffe seg Hess-andelen i Guyana som et resultat av Chevron/Hess-transaksjonen, sier Reddall.

Bryter samtalene sammen, kan Chevron eller Hess ifølge SEC-meldingen la Guyana-datterselskapet gå til voldgift.

Tror oppkjøp går i orden

Tvisten koker ifølge Wall Street Journal ned til vilkårene i den felles driftsavtalen som ble signert for over ti år siden, og styrer konsortiet. Hess gikk inn i avtalen i 2014 da eierandelen ble kjøpt fra Shell. Noen slike avtaler tillater eksisterende partnere, som Exxon, å delta i eierskapsendringer med å utøve forkjøpsretter.

Men de eksakte betingelsene for driftsavtalen i dette tilfellet, om en forkjøpsrett foreligger eller om andre (som Chevron) har rett til å by, er ifølge avisen ikke umiddelbart klare.

– Det mest sannsynlige utfallet er at Chevron-oppkjøpet av Hess til slutt blir gjennomført, kanskje med litt forsinkelse. Et lite sannsynlig utfall er at en voldgiftsdommer avgjør at forkjøpsretten gjelder. I så fall vil avtalen mislykkes, og Hess vil fortsette å eksistere som et uavhengig selskap med sin nåværende eierandel i Stabroek, sier TD Cowen-analytiker Jason Gabelman til Financial Times.

Avisen trekker også frem at nabolandet Venezuela har trappet opp sin militære tilstedeværelse på grensen til Guyana, ettersom landet hevder å ha rettigheter til den oljerike Essequibo-regionen Stabroek tilhører.