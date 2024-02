Northern Ocean-sjef Scott McReaken sier det er Oslos verst bevarte hemmelighet at selskapet er til salgs, melder TDN Direkt.

Riggselskapet har i dag John Fredriksens Hemen Holding som største aksjonær med 39 prosents eierandel.

Selskapets flåte består av de to boreriggene «Deepsea Mira» og «Deepsea Bollsta», som begge er utformet for å operere under tøffe forhold.

– Det selvfølgelig ikke en ideell flåtestørrelse, og jeg tror det er den verst bevarte hemmeligheten i Oslo at selskapet er for salg, men det er mange egoer som må bli tilfredsstilt for at en transaksjon skal finne sted, så enten må vi må bli en del av noe større eller tenke på å gjøre oss selv større, sa McReaken i en paneldebatt på SpareBank 1 Markets' energikonferanse tirsdag.

Shell forlenget ikke

I desember opplyste Northern Ocean om en 180-dagers forlengelse av kontrakten med et TotalEnergies-datterselskap for «Deepsea Mira» i Vest-Afrika. Kontrakten løper nå til fjerde kvartal i år, og forlengelsen utgjør 68–75 millioner dollar i ytterligere ordrereserve for riggselskapet.

Samme måned ble det imidlertid også opplyst om at Shell ikke utøver en opsjon for forlengelse av kontrakten for «Deepsea Bollsta» i Namibia. Riggen vil derfor være tilgjengelig for nye oppdrag fra juni.

Etter nyheten vurderte Pareto Securities at det vil være muligheter for å få «Deepsea Bollsta» i jobb i Vest-Afrika eller andre værharde områder når Shell-kontrakten utløper, men at riggen vil kunne få nedetid mellom dagens og neste kontrakt. Som følge av dette nedjusterte meglerhuset sine 2024-estimater for Northern Ocean.

Riggselskapet offentliggjør regnskap for fjerde kvartal og 2023 i morgen, onsdag 28. februar.

Etter tredje kvartal hadde Northern Ocean et samlet driftsunderskudd på 19,2 millioner dollar. I de tre første kvartalene i 2022 tapte selskapet 47,7 millioner dollar på driften.