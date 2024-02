USAs ti største børsnoterte olje- og gassprodusenter har nesten tredoblet resultatene under president Joe Biden, viser beregninger Financial Times har gjort. Utviklingen har skjedd i en periode hvor industrien har kritisert Biden-administrasjonen for å føre en «fiendtlig» politikk.

HÅPER BIDEN TAPER: Harold Hamm i Continental Resources. Foto: Bloomberg

De ti selskapene – ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG, Pioneer Natural Resources, Occidental Petroleum, Hess, Devon Energy, Diamondback Energy og Coterra Energy – er på vei mot 313 milliarder dollar i samlet nettoresultat i de tre årene under Biden.

I de samme tre årene under Trump, i presidentperioden før, tjente de samme selskapene 112 milliarder dollar.

Regnestykket understreker ifølge avisen hvor begrenset innflytelse den amerikanske presidenten har på sektorens inntjening. Biden har i løpet av sine tre år i Det hvite hus midlertidig suspendert boring av nye brønner på føderalt land , torpedert Keystone XL-rørledningen og pauset godkjennelse av flere terminaler for LNG-eksport.

– Sår frø for lavere produksjon

Etterhvert har han dog dempet noe av den tidlige retorikken, og oppfordret til mer boring for å motvirke høye bensinpriser. Amerikansk oljeproduksjon var i november rekordhøye 13,3 millioner fat pr. dag, mens gassproduksjonen toppet 105 milliarder kubikkfot for første gang og gjorde USA til verdens største LNG-eksportør foran Qatar.

HÅPER BIDEN TAPER: Direktør Mike Sommers i American Petroleum Institute (API). Foto: Bloomberg

Det skal også sies at olje- og gassprisene i løpet av den omtalte perioden har vært oppe i skyhøye nivåer som følge av Ukraina-krigen og gjeninnhentingen etter coronakrakket.

– Selv om du ikke ser noen effekt akkurat nå, sår de frøene jeg tror kan gi lavere produksjon i fremtiden. Hver uke ser vi regulering fra denne administrasjonen jeg tror kan bli veldig skadelig, sier Mike Sommers, direktøren for American Petroleum Institute (API) som nå i februar saksøkte Biden-administrasjonen for beslutningen om å begrense boring.

– Det fundamentale gjelder

Han får ifølge Financial Times støtte av skifermilliardær og Continental Resources-gründer Harold Hamm.

– Hvis (Donald) Trump blir republikanernes presidentkandidat, vil vi helt sikkert støtte ham. En Biden-seier vil være katastrofal, sier Hamm, som har donert til Trump-rivalene Nikki Haley og Ron DeSantis.

Reelt sett mener likevel analytikere ifølge avisen at sittende presidenter har liten innvirkning på kort sikt.

– Generelt sett har avkastningen i en gitt presidentperiode veldig lite å gjøre med hvem som er i embetet. Det er mer det fundamentale som gjelder, sier Bob McNally, direktør i konsulentselskapet Rapidan Energy og tidligere energirådgiver for president George W. Bush.