Russland forbyr eksport av bensin

Russland rullet tirsdag ut en seks måneders eksportforbud for bensin, planlagt å tre i kraft fra 1. mars. Formålet er å opprettholde stabilitet i prisene, håndtere økende etterspørsel fra forbrukere og bønder, samtidig som man muliggjør vedlikehold av raffineriene i verdens nest største oljeeksportør.

Nyheten om forbudet først meldt av RBC, ble senere bekreftet av en talskvinne for visestatsminister Alexander Novak, som fungerer som Russlands energiminister under president Vladimir Putin, ifølge Reuters.

Kilden opplyser at statsminister Mikhail Mishustin allerede har godkjent forbudet, etter at Novak foreslo det i et brev datert 21. februar, som ble rapportert av RBC, basert på en uidentifisert kilde. En annen kilde bekrefter til Reuters at beslutningen er tatt, men at dekretet ennå ikke er utstedt.

– For å motvirke den overdrevne etterspørselen etter petroleumsprodukter er det nødvendig å iverksette tiltak som bidrar til å stabilisere prisene på hjemmemarkedet, skal Novak ha sagt ifølge RBC.

De innenlandske bensinprisene er følsomme for bilister og bønders etterspørsel, i tillegg er det sentralt å blidgjøre innbyggerne og spesielt bøndene i det som er verdens største hveteeksportør i forkant av presidentvalget 15.-17. mars. Samtidig har noen russiske raffinerier har blitt rammet av ukrainske droneangrep de siste månedene.

Energikrig

Russland og Ukraina har rettet angrep mot hverandres energiinfrastruktur i et forsøk på å forstyrre forsyningslinjer og logistikk og demoralisere motstanderne i en nesten to år gammel konflikt som ikke ser ut til å ta slutt.

Eksport av olje, oljeprodukter og gass er Russlands desidert største eksportvare, en viktig kilde til valutainntekter for Russlands økonomi på 1,9 billioner dollar og sikrer Moskva en plass ved det øverste bordet i den globale energipolitikken.