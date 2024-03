Hydrogenselskapet Nel leverte vesentlig bedre i fjerde kvartal 2023 enn samme periode året før.

Inntektene økte til 533 millioner kroner, opp fra 414 millioner i fjor, mens utgiftene også ble kuttet som følge av lavere nedskrivninger.

Det gjorde at driftsresultatet endte på minus 166 millioner, mot et tap på 591 millioner året før. Bunnlinjen viser tap på 94,3 millioner, mot minus 720 millioner i 2022.

Fisjon og børsnotering

Det mest spennende meldte imidlertid Nel i en separat børsmelding:

Selskapet vurderer nå å fisjonere ut fyllestasjonsavdelingen og børsnotere det som et separat selskap.

Det gjøres for å strømlinjeforme driften i de to avdelingene. Elektrolyse og fyllestasjoner går ifølge adm. direktør Håkon Volldal ikke så godt sammen.

– Vi har sett begrensede synergier mellom Fueling og Electrolyser-avdelingene og tror hvert selskap blir bedre posisjonert til å bli markedsledere på sine respektive områder ved å drive uavhengig av hverandre, sier Volldal.

– De underliggende markedsdriverne for elektrolyse og fyllestasjoner forblir sterkt.

Avgjørelsen om å fisjonere og børsnotere fylleavdelingen har ikke blitt tatt og det er ikke sikkert det vil skje. Hvis det skjer fortsetter Nel – da kun med elektrolyseavdelingen – som børsnotert selskap på Oslo Børs under samme ticker som i dag.

Katastrofal ordreinngang

Nels ordrereserve totalt ved utgangen av fjerde kvartal 2023 var 2.458 millioner kroner, fra 2.613 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2022, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag.

Ordreinngangen kun for fjerde kvartal falt derimot voldsomt til 183 millioner kroner, sammenlignet med 982 millioner kroner i samme kvartal året før.

Pr utgangen av fjerde kvartal 2023 hadde Nel en kontantbeholdning på 3.363 millioner kroner, mot 3.139 millioner kroner ved utgangen av samme kvartal året før.

«Økningen i renter og råvarepriser gjør fornybar energi dyrere, noe som potensielt kan påvirke markedets utsikter på kort til mellomlang sikt negativt. I kombinasjon med at finansielle insentiver for Nels kunder tar lengre tid enn forventet å materialisere seg, har dette ført til at ordreinngangen i 2023 var lavere enn forventet, ettersom markedsmomentet bremset ned i andre halvdel av 2023», skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Selskapet skriver videre at både eksterne og interne analyser tilsier at flere gigawatt med elektrolysørprosjekter vil nå endelig investeringsbeslutning før 2025. Industrielle applikasjoner representerer de mest lovende mulighetene på kort sikt, ifølge selskapet.