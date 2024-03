Oljeprisen faller onsdag morgen. April-kontrakten for Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,50 prosent til 83,23 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,47 prosent til 78,50 dollar fatet.

Prisfallet kan ifølge grunnlegger av Vanda Insights, Vandana Hari, hovedsakelig knyttes til gevinstsikring etter at oljeprisene steg mandag og tirsdag, melder TDN Direkt.

Hari legger til at prisene også tynges av økningen i råoljelagrene som API-undersøkelsen viste tirsdag kveld, samt at det fortsatt er håp om at en våpenhvileavtale i Gaza vil bli nådd i løpet av de neste dagene.

Oljeprisene steg tirsdag etter en melding om at Opec og Opec+ vurderer å forlenge frivillige produksjonskutt inn i andre kvartal.

I tillegg kunngjorde Russland tirsdag et seks måneders eksportforbud for bensin, planlagt å tre i kraft fra 1. mars. Formålet er å opprettholde stabilitet i prisene, håndtere økende etterspørsel fra forbrukere og bønder, samtidig som man muliggjør vedlikehold av raffineriene i verdens nest største oljeeksportør.

«For å motvirke den overdrevne etterspørselen etter petroleumsprodukter er det nødvendig å iverksette tiltak som bidrar til å stabilisere prisene på hjemmemarkedet», skal Russlands visestatsminister Alexander Novak ha sagt ifølge RBC.