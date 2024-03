Oljegigant bekrefter millionoppdrag

Seismikkselskapet Electromagnetic Geoservices (EMGS) meldte 9. februar om en intensjonsavtale med Equinor verdt rundt 2,0 millioner dollar, tilsvarende drøyt 20 millioner kroner.

Intensjonsavtalen gjaldt en fullfinansiert multiklientsundersøkelse i Nordsjøen, med forventet oppstart tidlig i mars.

Onsdag melder EMGS at Equinors kontraktstildeling nå er bekreftet – med samme oppdrag og uendret kontraktsverdi.

I januar sikret EMGS en kontrakt med Petrobras verdt 120 millioner kroner.

Med en aksjekurs rundt 2,45 kroner onsdag formiddag, verdsettes seismikkselskapet til rundt 320 millioner kroner.

Tapte 8,2 mill. dollar

Årets tildelinger kommer etter et magrere år i 2023. Da hadde seismikkselskapet inntekter på 8,0 millioner dollar, drøyt 80 millioner kroner. Dette var betydelig ned fra 2022, da inntektene beløp seg til 35,0 millioner dollar.

Fjorårets bunnlinje viste et underskudd på 8,2 millioner dollar, etter at selskapet hadde tjent 11,2 millioner dollar året før.

I rapporten for fjerde kvartal 2023 opplyste selskapet at fartøyet «Atlantic Guardian» var i varmt opplag, men at det ble mobilisert for 2024-sesongen.

Selskapet opplyste at det jobbet med å skaffe ytterligere datainnhentingsarbeid for skipet, og at det ventet at fartøyet vil være aktivt på norsk sokkel i løpet av året.

«Samtidig som usikkerheten fortsatt er høy for andre halvdel av 2024, er EMGS oppmuntret av nivået på kundeinteressen,» het det i rapporten.