Archer Limited økte inntektene i fjerde kvartal med 15 prosent, og fikk et positivt nettoresultat på 8,5 millioner dollar. 

Saken oppdateres.

Torsdag morgen offentliggjorde Archer Limited tall for fjerde kvartal og foreløpig årsrapport for 2023. I fjerde kvartal økte selskapet inntektene med 15 prosent og endte med et positivt nettoresultat på 8,5 millioner dollar, eller 90 millioner kroner.

I fjerde kvartal 2023 var omsetningen var på 305 millioner dollar, eller 3,2 milliarder kroner, med en rekordhøy justert EBITDA på 33,4 millioner dollar eller 353 millioner kroner. Det gir en årlig økning på henholdsvis 15 prosent og 14 prosent.

I fjerde kvartal økte inntektene fra både brønn- og plattformsarbeid, men omsetningen fra landboring gikk ned med 2,3 prosent sammenlignet med tidligere kvartaler.

For hele 2023 omsatte Archer for 12,3 milliarder kroner, en økning på 20 prosent fra 2022. For hele fjoråret økte også bedriften EBITDA med 36 prosent i forhold til året før, til 117 millioner dollar.

I 2024 estimerer selskapet både en reduksjon av gjeldsgraden til mellom 2,4 og 2,7, i tillegg til EBITDA-vekst på mellom 15 og 20 prosent.

I 2024 forventer Archer også at inntektene skal stige for landboring.