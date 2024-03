Netto kontantstrøm fra driften kom inn på 230 millioner dollar i kvartalet, hvorav 132 millioner dollar var forhåndsbetalinger fra Barossa. I fjerde kvartal 2022 var kontantstrømmen 172,3 millioner dollar.

Gjennomsnittlig vektet oppetid for FPSO-flåten var 97,3 prosent i kvartalet, ned fra 99,1 prosent i samme periode året før. Oppetiden ble påvirket av en planlagt nedstengning av BW Catcher.

Kontroversielt salg

BW Energy-salget til BW Group ga et samlet proveny for BW Offshore på 1,86 milliarder kroner. Salget av de 58,11 millioner aksjene skjedde til kurs 32 kroner 22. januar, 12 dager etter at BW Offshore takket nei til 27 kroner pr. aksje i det pliktige budet fra BW Group.

– Det er ikke tilbudsplikt på dette på kurs 32 kroner. Da er det iallfall sinne, og neste nivå er advokater. Hvor dette ender, om det stopper på sinne eller advokater kommer vet jeg ikke. Man må se på alle detaljer, og alle må få si det de skal si, men dette virker veldig rotete, sa aksjekommentator Karl Johan Molnes på Børsmorgen da salget ble kjent, og sammenlignet prosessen med en såpeopera.

Første gass om et år?

For Barossa-prosjektet ble en ifølge rapporten «betydelig milepæl» nådd i november, da BW Opal-skroget ankom Singapore 22 måneder etter at det første stålet ble kuttet på verftet i Sør-Korea. Integrasjonsjobben er godt i gang, og ved utgangen av februar var 11 av 16 toppsidemoduler installert.

– BW Opal er i rute for første gass i første halvår 2025. Markedet for nye FPSO-prosjekter holder seg sterkt med høy FEED-aktivitet, og vi fortsetter å være selektive på vekstmuligheter som møter våre kriterier, sier Beenen.

FPSO-en BW Opal skal operere på gassfeltet Barossa utenfor Darwin i Australia. Den skal leies ut i 15 år fra den forventede oppstarten i 2025, med en kontraktssum for BW Offshore på hele 4,6 milliarder dollar.

Før den tid skal selskapet investere rundt 2 milliarder i ingeniørarbeider, innkjøp, bygging og installasjon (EPCI). Selskapet hadde beregnet en buffer for å ta høyde for økte kostnader i prosjektet, og da tallene for andre kvartal ble lagt frem 28. august i fjor opplyste BW Offshore at denne bufferen vil bli benyttet fullt ut.