Subsea 7 vil gi mer tilbake til aksjonærene med bakgrunn i de gode utsiktene og forventede resultatene.

Selskapets styre foreslår å endre utbyttepolitikken, og ønsker nå å betale ut 6 kroner i stedet for 1 krone pr. aksje til aksjonærene, i to like store utbetalinger hvert år.

På generalforsamlingen i mai i år vil styret dermed foreslå et utbytte på totalt 170 millioner dollar som skal betales ut i to rater i mai og november.

Subsea 7 skal også kjøpe tilbake aksjer for rundt 80 millioner dollar i 2024.

Planen er å dele ut minst 1 milliard dollar, eller mer enn 10 milliarder kroner, i fireårsperioden fra 2024 til og med 2027 i form av utbytte og tilbakekjøp.

– Dette understreker ledelsens og styrets forpliktelse til å forvalte kapitalen på en god måte, sa konsernsjef John Evans i Subsea 7 da han presenterte selskapets rapport for fjerde kvartal torsdag.

Økt margin

Kvartalsrapporten viser også at undervannsentreprenøren hadde inntekter på 1.631 millioner dollar i kvartalet, opp fra 1.291 millioner i samme periode året før.

Selskapet fikk et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 245 millioner dollar, tilsvarende en ebitda-margin på 15 prosent. Det er opp fra 13 prosent i foregående kvartal.

På forhånd var det ventet at det Kristian Siem-dominerte selskapet ville få inntekter på 1,61 milliarder dollar og en justert ebitda på 227 millioner, viser estimater som selskapet selv hadde hentet inn fra 22 analytikere.

Subsea 7 (Mill. USD) 4. kv./23 4. kv./22 Driftsinntekter 1.631 1.291 Driftsresultat 55 109 Resultat før skatt 8 79 Resultat etter skatt −11 27

Sterk ordrebok

I fjerde kvartal hanket Subsea 7 inn ordrer for 1,2 milliarder dollar, og for 2023 som helhet var ordreinngangen på over 7 milliarder dollar, tilsvarende en såkalt book-to-bill på 1,2.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en samlet ordrebok på 10.587 millioner dollar, opp fra 9.008 millioner dollar et år tidligere.

– Etter enda et år med aktive anbudsrunder, sikret selskapet kontrakter for 7,4 milliarder dollar og løftet ordreboken til 10,6 milliarder – et nivå vi ikke har sett siden 2013, sier konsernsjefen.

Da selskapet la frem sin rapport for tredje kvartal i midten av november i fjor, ga det et optimistisk syn på 2024. Dette synet opprettholdes i rapporten for fjerde kvartal.

Selskapet venter dermed fortsatt inntekter på mellom 6 og 6,5 milliarder dollar og en justert ebitda på mellom 950 millioner og 1 milliard dollar i 2024.

– På lengre sikt ser vi fortsatt positive utsikter for etterspørselen, sier Evans, og viser til at det er ute anbud for 21 milliarder dollar i segmentene som Subsea 7 opererer i.